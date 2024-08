Voorzitter Feestcomité Albert Blommestijn geridderd tijdens familiedag Polderfeest

De Kwakel – Traditioneel sluiten de Kwakelaars het Polderfeest op zondagmiddag elk jaar af met een familiedag. Maar dit jaar met een wel hele grote verrassing voor de voorzitter van het Feestcomité en zijn familie. Albert werd namelijk op een wel hele bijzondere manier in het zonnetje gezet.

Draagstoel

Om half vier werd hij nietsvermoedend van het feestterrein geplukt om met een draagstoel door een erehaag van Feestcomitéleden en bezoekers richting het podium gedragen te worden. Een podium waar hij elk jaar zelf het woord neemt om het publiek en het Feestcomité te bedanken. Maar als we iemand mogen bedanken als Kwakelse gemeenschap dan is dat Albert Blommestijn zelf!

Zijn enorme inzet voor het Feest-comité maar ook voor diverse andere initiatieven binnen de gemeente is niet onopgemerkt gebleven. Vanuit verschillende hoeken heeft Gemeente Uithoorn daarom aanbevelingen ontvangen om Albert koninklijk te onderscheiden. En waar kan dit beter dan op het Polderfeest dat mede dankzij zijn enorme inzet al jarenlang een groot succes is.

Lintje

Speciaal voor deze gelegenheid heeft burgemeester Heiliegers zijn vakantie onderbroken om Albert persoonlijk een lintje te kunnen overhandigen. Wat een bijzonder moment voor Albert om dit samen met zijn vrouw Astrid, zijn kinderen, familie, vrienden en alle aanwezigen mee te maken! Aansluitend werd Albert en het publiek verrast met een geweldig optreden van Syb van der Ploeg.

Waarom verdient Albert Blommestijn een lintje?

Albert is sinds 1984 lid van het Stichting Feestcomité De Kwakel. Hij was toen 19 jaar. Sinds 1993 is hij bestuurslid en sinds 2006 voorzitter. Het Feestcomité bestaat uit 55 leden, allen vrijwilligers, en samen organiseren zij Koningsdag, Het Polderfeest en de Kermisoptochten in De Kwakel. Dit alles onder de sociale leiding van Albert Blommestijn. Hij zet zich dit jaar al 40 jaar met hart en ziel in voor het Feestcomité. Met een groot sociaal gevoel zorgt hij ervoor dat alles op een fantastische manier verloopt.

27 jaar

Naast het Feestcomité zet Albert zich ook al 27 jaar in voor het jaarlijkse Sport en Spel weekend in De Kwakel. Onder andere stelt hij elk jaar een ochtend zijn Poldersportterrein met begeleiders beschikbaar, zodat de kinderen kunnen survivallen. Het plezier van de kinderen en de veiligheid tijdens het sporten staan bij hem voorop. Voor de kinderen is dit één van de hoogtepunten van het weekend. Door zijn jarenlange vrijwillige bijdrage heeft hij al duizenden Kwakelse kinderen een fantastische ochtend bezorgd.

Samenwerking

Zo’n 13 jaar geleden werd Albert gevraagd voor een samenwerking met Ons Tweede Thuis. Hij zag mogelijkheden i.p.v. obstakels, een mooie kwaliteit. De cliënten die samen met en rondom Albert werken doen dit met veel plezier. Albert, en zijn gezin, tonen zich altijd oprecht geïnteresseerd in de cliënten. Zij worden meegenomen in het leven op en om de boerderij en bij alles wat daarbij hoort. Wanneer het gaat om een volwaardig leven waarbij de cliënt zich gewaardeerd voelt en zo nu en dan uitgedaagd wordt meer uit zichzelf te halen, dan is dat wel op de dagbesteding bij Poldersport. Hier is begrip, inzicht, geduld, betrokkenheid en soms een beetje lef voor nodig vanuit het sociale netwerk. Albert geeft hiervoor letterlijk en figuurlijk de ruimte aan Ons Tweede Thuis en zijn cliënten.

Wandeltochten

Iets wat echter nooit voor het voetlicht komt is het belangeloos praktisch ondersteunen middels hand- en spandiensten van diverse initiatieven, waardoor deze doorgang kunnen vinden en veelal een succes kunnen worden. Zo stelt Albert materialen beschikbaar voor diverse wandeltochten die in de gemeente worden georganiseerd. Denk hierbij aan een ponton over de sloot leggen om een verrassende doorsteek mogelijk te maken of een zeephelling die Albert creëert voor de Kids Adventure Walk tijdens Hemelvaartsdag.

Dankzij de inzet van Albert, in samenwerking met o.a. IJsclub de Frisse Vreugde, hebben zij door jarenlange ‘crowdfunding’ de financiële middelen bij elkaar gekregen om tussen 2011 en 2021, 17 permanente kluuntrappetjes aangelegd te krijgen. In het winterse weekje van februari 2021, midden in de coronaperiode, lukte het met enige improvisatie een tocht op ‘eigen houtje’ van 15 km mogelijk te maken en was het Zijdelmeer één groot ijsfestijn. De goodwill die dit opleverde zorgde er voor dat nu, inmiddels twee jaar later, in totaal 29 kluuntrapjes zijn gerealiseerd en de tocht tot 30 km is verlengd naar Bilderdam. Hiermee is dankzij hem een stukje schaatshistorie voor de toekomst behouden gebleven.

Hindernissen

Albert staat ook al jaren voor KDO Survival klaar om te helpen met het opbouwen van nieuwe hindernissen. Vooral in de opstart fase van de club (2015/2016) zijn zij enorm door hem geholpen met klimmateriaal zoals touwen en netten voor de eerste hindernissen. Hoe geweldig is het niet dat de leden van KDO survival op zondagochtend hun rondje De Kwakel kunnen uitbreiden met het ‘klimmen bij Albert’ zoals dat heet.

Maar dan zijn we er nog niet! Naast dit alles zit Albert ook al ruim 20 jaar in het bestuur van KDO Volleybal. Hij is daar secretaris en heeft jarenlang de recreantentoernooien georganiseerd. Ook heeft hij aan de wieg gestaan van de oprichting van de Stichting Promotie Uithoorn en De Kwakel (SPUK).

Het komt er op neer; Albert staat altijd voor alles en iedereen klaar om op een positieve manier iets voor een ander te kunnen betekenen. De Kwakel zou De Kwakel niet zijn zonder hem. Als iemand dat lintje verdient, dan is het Albert Blommestijn!

Foto: Dorine van de Rotten.