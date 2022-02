Voorronde NK Poker in Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdag 4 maart is The Beach aan de Oosteinderweg 247a de locatie van het Pokerkampioenschap van Aalsmeer. Verspreid over heel Nederland worden er voorrondes van het Open Nederlands Kampioenschap Poker gespeeld met als ultieme doel het halen van de landelijke finale. De voorronde locatie wordt omgetoverd tot een ware pokerroom en de deelnemers gaan spelen om de beste pokerspeler van Aalsmeer te worden. De winnaar van de voorronde mag dan een jaar lang de titel ‘Pokerkampioen van Aalsmeer’ dragen en krijgt bovendien een mooie trofee. Daarnaast kwalificeert diegene zich voor de landelijke finale.

Tijdens de landelijke finale strijden de spelers om de beste amateur pokeraar van Nederland te worden. De winnaar mag een jaar lang de titel ‘Pokerkampioen van Nederland’ dragen en laat daarmee naar schatting zo’n 40.000 deelnemers achter zich. Niet alleen de winnaar plaatst zich voor de landelijke finale. Aan de hand van het deelnemersaantal wordt bepaald hoeveel mensen zich direct kwalificeren voor de finale en hoeveel pokerspelers zich plaatsen voor de halve finales of kwartfinales. Het begin van een mooie pokercarrière?

Iedereen die mee wil doen kan zich via de website https://www.onkpoker.nl/ inschrijven. Het kost iedere deelnemer slechts 13,50 euro aan inschrijfgeld om mee te doen. “Door mee te doen krijgen zij niet alleen de kans om een gooi te doen naar de titel, maar ook de kans om een leuk en laagdrempelig toernooi in een professionele setting te spelen”, zegt Mathijs Jonkers, organisator van het ONK Poker. De voorronde in Aalsmeer begint om 19.30 uur.