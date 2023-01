Voorheen akoestische avonden in Bacchus

Aalsmeer – Na een online editie tijdens de coronapandemie in 2022 mogen eindelijk de voorheen akoestische avonden weer live georganiseerd worden aanstaande vrijdag 27 en zaterdag 28 januari. Cultureel Café Bacchus is trots dat acht acts welkom geheten mogen worden op het kleine maar zo gezellige podium. De muzikanten staan ook weer te trappelen om op te mogen treden tijdens deze legendarische avonden.

De vrijdagavond wordt geopend door Otto Cepella op fingerpicking gitaar. Vervolgens brengt Kw2022Band meerstemmige zang en een diversiteit aan nummers uit de jaren zestig tot aan nu. Daarna gaan de spots aan voor Spassamok, een Noord-Hollandse coverband die een stevige en overtuigende mix van rock, grunge en bij tijd en wijlen een vleugje metal neerzet. De vrijdagavond wordt afgesloten met een verrassend en spetterend optreden van Ten Beers After. Wat hebben de dames en heren van deze Aalsmeerse band dit jaar in petto? Dat blijft een goed bewaard geheim tot op de laatste minuut voor aanvang.

Zaterdagavond 28 januari start met het bekende duo Laat Maar, aangevuld met de getalenteerde multi-instrumentalisten van Sixty-P. Daarna is het podium voor de eveneens Aalsmeerse muzikanten van Snö. Het viertal ambieert niets meer of minder dan lekker samen muziek maken en daar anderen van laten genieten. Wat voor muziek kan verwacht worden? Leuke liedjes! De zaterdagavond heeft een bijna volledig plaatselijk tintje, want ook de derde act van de avond komt ook uit Aalsmeer: Groos. Het vijftal trakteert op fijne (luister)muziek. Het akoestisch weekend wordt afgesloten met swingende blues, rock en popcovers uit de jaren zestig tot en met negentig van The Black T’s, een band die ongeveer vijf jaar geleden is ontstaan tijdens de jamsessies van de Bandbrouwerij in de N201.

Beide avonden is de zaal open vanaf 20.30 uur en begint de eerste act om 21.00 uur. De entree is 5 euro per avond. Kaartjes in de voorverkoop via www.cultureelcafebacchus.nl