Organisatie Bindingkampen in volle gang

Aalsmeer – Bindingkampen 2023: de voorbereidingen zijn in volle gang! Op vrijdag 4 november om 12.00 uur start zelfs al de inschrijving voor het eerste Bindingkamp: Stadskanaal 1 voor de kinderen uit groep 7. Met veel enthousiasme is De Binding ook dit kampseizoen weer gestart met het organiseren van een serie mooie en unieke kampen voor in totaal zeven kampgroepen.

De Binding organiseert al vele jaren deze kampen voor kinderen van 11 tot en met 17 jaar. De kampgroepen zijn ingedeeld op leeftijd. Dit jaar gaan de Bindingkampen naar Stadskanaal, Warnsveld, Lierop, Texel en Duitsland.

Wil jij ook mee op kamp, een week beleven vol creativiteit, activiteit en avonturen? Leuk! Ga naar de website www.debinding.nl, bij het kopje kampen vind je meer informatie over de inschrijvingen. Schrijf je snel in, zodat je zeker bent van een plekje!