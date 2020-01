Voorbereiding Kinderconferentie in volle gang

Uithoorn – Vorige week waren de scholieren van de Kindercommissie weer samen in de Raadzaal voor de voorbereiding van de Kinderconferentie, op 6 februari. Maar ze hadden het ook over de Oudejaarsnacht in Uithoorn. “Soms worden de mensen toch een beetje gek of zo.”. Eigenlijk wil gespreksleider Nick direct van start: “Nog 1 maand, en we hebben nog genoeg te doen!” Maar eerst vertellen de kinderen in groepjes hun wensen voor 2020. En over de Oudejaarsnacht in Uithoorn. Iedereen heeft gehoord van de brandende auto’s, de rookschade bij scholen, de vernielingen. Oplossingen hebben de kinderen ook. Alleen afsteken op veilige plekken bijvoorbeeld, ver weg van scholen, flats en huizen. Of afsteken onder begeleiding tot je 25e. Isa wil dat het helemaal verboden wordt, want “soms worden de mensen toch een beetje gek of zo.”

Tijdcapsule

Terug naar de Kinderconferentie. Vorige keer zijn uit de inzendingen van de scholen 5 thema’s gekozen: verkeer, straatvuil en hondenpoep, leukere speeltuinen, meer fairplay-toernooien, en duurzaamheid. Nu gaan de kinderen aan de slag met het dagprogramma, de uitnodiging voor de 100 kinderen en tijdcapsule, die Uithoorn en De Kwakel over 50 jaar zal laten zien. Scholieren Matthijs en Jeshaan zijn vandaag speciaal van de Thamen gekomen om te helpen.

Aan het eind van de middag presenteren Tim en Lane het programma; ook de uitnodiging is bijna klaar. Nick vraagt of iemand dagvoorzitter wil zijn op 6 februari: “Die doet een beetje wat ik nu doe.” De kinderen moeten daar nog even over nadenken. Volgende keer is de laatste vergadering van de KinderCommissie: op 26 januari, één week voor de KinderConferentie. Sem van De Zon is tevreden over de middag. “Aardig wat van onze ideeën zijn terechtgekomen in de Top 5.” Of hij dagvoorzitter wil worden op de Kinderconferentie? Dat ziet Sem niet zo snel gebeuren. “Ik kan wel goed spreken en zo, maar ik ben niet zo’n showmannetje.”