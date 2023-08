Voor 2e keer betrapt op rijden onder invloed

Aalsmeer – Op donderdag 10 augustus kregen agenten van team Aalsmeer-Uithoorn een melding dat op de N201 richting Legmeerdijk een auto reed die mogelijk bestuurd werd door een persoon waarvan het rijbewijs was ingevorderd wegens rijden onder invloed.

Na een korte zoektocht hadden de agenten het voertuig in zicht. Na de auto ingehaald te hebben werd een volgteken gegeven. Het leek alsof de bestuurder hier gehoor aan gaf, maar op het laatste moment dacht de bestuurder toch weg te komen. Na een korte achtervolging werd de bestuurder opnieuw tot stoppen gemaand en dit keer werd de auto wel aan de kant geparkeerd.

Het rijbewijs van de bestuurder bleek inderdaad ingevorderd te zijn. Ook hadden de agenten het vermoeden dat de bestuurder onder invloed was en hebben de bestuurder laten blazen. De uitslag was de ademtest gaf aan dat de bestuurder mee moest naar het politiebureau om medewerking te verlenen aan een ademanalysetest.

Trouwe viervoeter

De agenten stuitten echter op een probleem. De bestuurder had een trouwe viervoeter bij zich. Deze kon niet in de auto achterblijven, gezien de warmte. Andere agenten van het team waren inmiddels ook ter plaatse en besloten werd de hond eveneens mee te nemen naar het bureau. Het dier bleek een vriendelijke dibbes te zijn, die zonder tegen te stribbelen in de politieauto sprong. Nadat de agenten klaar waren met de bestuurder, heeft de hond nog een knuffeltje gekregen van de agenten, waarna de bestuurder en de trouwe viervoeter netjes thuis gebracht zijn. De bestuurder zal zich moet verantwoorden bij de rechter.