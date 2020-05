Volop leesplezier met buurtboekenkasten

Aalsmeer – Meer dan twintig buurtboekenkasten zijn er te vinden in Aalsmeer en Kudelstaart. In verband met het coronavirus zijn niet allen in gebruik, omdat deze in (openbare) gebouwen staan.

Echter leesplezier hebben is nog volop mogelijk. In Aalsmeer wachten boeken in buurtkasten in voortuinen om gelezen te worden in de Jupiterstraat 6, Roerdomplaan 89, gemeentehuis, Hadleystraat 55, Binding (buiten) in de Zijdstraat, recreatiepark Aalsmeer aan de Uiterweg 214 en Cyclamenstraat 51.

In Kudelstaart zijn buurtboekenkasten te vinden in voortuinen in de Leegwaterstraat 20, Zuiderpark 35 en Mijnsherenweg 6. Het merendeel van de buurtkasten bevat boeken voor zowel volwassenen als voor kinderen.