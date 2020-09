Volleybal: Dames 1 Oradi zoekt teamgenoten

Aalsmeer – Dames 1 van Oradi (tweede klasse) is op zoek naar enthousiaste teamgenoten om komend seizoen een lekker potje mee te volleyballen. Vind je het leuk om te volleyballen, wil je dit team aanvullen met jouw enthousiasme en energie? Dan ben je van harte welkom. De dames trainen op donderdagavond van 20.30 tot 22.00 uur in sportcomplex de Waterlelie aan de Dreef en blijven daarna nog gezellig een borrel doen in de kantine. De thuiswedstrijden zijn op maandagavond.

Oradi heeft verder nog twee damesteams in de derde klasse en een herenteam in de eerste klasse. Zin om een keer mee te trainen? Laat het weten via volleybal@svomnia.nl