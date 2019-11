Volle bak bij Badmintonvereniging De Kwakel

De Kwakel – Vorige week was het gezellig druk in de KDO-hal waar Badmintonvereniging De Kwakel wekelijks haar vaste speelavond heeft voor zowel junioren als senioren. Deze avond organiseerde de activiteitencommissie een nieuw toernooi waarbij ieder lid een ex-lid kon uitnodigen en daar werd massaal gebruik van gemaakt.

Vanaf 20.00 druppelden de oud-leden binnen en vanaf 20.30 werden de verschillende partijtjes ingedeeld door de activiteitencommissie. Vanwege de hoge opkomst kon niet iedereen tegelijk te spelen en zo was er ook zeker ruimte om weer even bij te kletsen… en ook om weer op adem te komen. Het was een goede mix van ex-leden die de vereniging al een heel tijd geleden hadden verlaten en nog niet zo lang geleden.

Rond de klok van 22 uur was het tijd voor de groepsfoto en daarmee kwam er een eind aan een zeer geslaagde avond! In de kantine was het ook nog lang gezellig en werd er al gevraagd wanneer we deze avond weer organiseren; een vervolg gaat er gezien de positieve reacties zeker komen!

Kun jij daar niet op wachten en wil jij ook een keer meespelen, loop dan een keertje binnen vanaf 20.30 uur en doe (weer) mee. Sinds dit seizoen wordt er niet meer getraind door de competitiespelers op maandagavond, waardoor er meer ruimte is gekomen om vrij te spelen. Meer informatie is te vinden op onze website www.bvdekwakel.nl