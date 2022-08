Volgende week kaartverkoop voor Nostalgisch Filmfestival

Aalsmeer – Volgende week donderdag 18 augustus start de kaartverkoop voor het Nostalgisch Filmfestival, dat op dinsdag 6 september voor de negende keer wordt gehouden. Zowel ’s middags als ’s avonds, worden op meters grote LED-schermen in de feesttent op het Praamplein films uit het verleden van Aalsmeer vertoond.

Samensteller en presentator Dick Piet trakteert op een programma van films uit de periode van 1930 tot 2010 met zeer gevarieerde onderwerpen. Zowel in zwart-wit als in kleur. Onder meer een bruidspaar, dat in de zomer van 1941 met een door paarden voortgetrokken boeier vanaf de Pontweg naar het oude raadhuisje in de Dorpsstraat gaat, maar ook een bruidspaar, dat zich in de strenge winter van 1942 per arrenslee over de Oosteinderweg naar het Dorp laat vervoeren. Beide leveren fraaie beelden op.

Voorts filmbeelden van de corsoverlichting in 1956, de padvinderij met opper-akela Coq Scheltens in 1962, de Burgemeester Kasteleinweg in 1976 en de ‘IJsboom’ in 1987. Er zijn compilaties van winterfilms uit de periode 1930 tot 2010. Als ook van de Pramenraces in de jaren 1992 tot 1996 en de meest opvallende figuratie rond de bloemencorso’s in de jaren tachtig. Het (laatste) optreden van Aalsmeers legendarische conferencier Martin Verbeek in bejaardencentrum Seringenpark in 1993 zorgt voor een vrolijke noot in de tent.

De film ‘Aalsmeer in de jaren tachtig’, toont hoe het dorp er zo’n veertig jaar geleden uitzag. Uniek zijn de kleurenfilms van rond 1950. Nooit eerder vertoonde opnamen van het Dorp en de Uiterweg, zowel van vóór als ná de demping van de noord-westelijke dijksloot. En van de Hornmeerpolder, toen die nog uitsluitend uit grasland bestond met slechts een zestal boerderijen.

De kaartverkoop is donderdagavond 18 augustus van 19.00 tot 20.30 uur in het Boekhuis in de Zijdstraat. De kaarten kosten 7,50 euro, inclusief garderobe en koffie. Er kan niet gepind worden, dus dient contant te worden betaald. Indien nog voorradig zijn kaarten verkrijgbaar vanaf vrijdag 19 augustus tijdens de normale openingstijden van de winkel.