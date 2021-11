Vogelgriep ontdekt in Vinkeveen

In de nacht van zondag op maandag zijn ruim 10.000 kippen geruimd. Bij het pluimveebedrijf aan het Waverveensepad was vogelgriep vastgesteld. In een zone van tien kilometer rondom de locatie is een vervoersverbod afgekondigd. Binnen die zone liggen nog twee andere pluimveebedrijven. Zo’n vervoersverbod houdt in dat er geen vogels of eieren verplaatst mogen worden. Ook het vervoeren van strooisel voor en mest van vogels is verboden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft de ruiming uitgevoerd. Ook gaan ze onderzoek doen naar eventuele risicovolle contacten. Zo kijken ze of er onlangs bezoekers op het besmette bedrijf zijn geweest die daarna een ander bedrijf hebben bezocht. Foto: VLN Nieuws –