Voetbalquiz voor iedereen in kantine FC Aalsmeer

Aalsmeer – Vrijdagavond 9 februari is het weer tijd voor de voetbalquiz in de kantine van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan. De quiz is uitdagend voor kenners en gezellig voor iedereen. Tijdens het avondvullende programma komen verrassende thema’s voorbij die altijd iets met voetbal te maken hebben en uiteraard is er ook weer het gele/rode kaartspel.

Vanaf 20.00 uur kunnen belangstellenden zich per koppel opgeven in het clubhuis of bij voorkeur eerder per mail via joostkooy@hotmail.com. De kosten zijn 10 euro per koppel. De quiz start om 20.30 uur en iedereen is van harte welkom, dus ook niet-leden van FC Aalsmeer.