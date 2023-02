Voetbal: Winst voor teams FCA, verlies RKDES

Aalsmeer – De voetbalvelden van FC Aalsmeer en RKDES Kudelstaart waren weer druk bezet afgelopen weekend. Het eerste van FCA zaterdag nam het 11 februari thuis aan de Beethovenlaan op tegen ASC uit Amsterdam. Het team van trainer Ted Verdonkschot deed goede zaken en wist met 3-1 te winnen van de Amsterdamse voetballers. Door deze winst (en natuurlijk de goede resultaten de afgelopen weken) is FCA zaterdag nu koploper in de tweede klasse.

RKDES ging afgelopen zaterdag op bezoek bij SCW in Rijsenhout. De Kudelstaarters beten het onderspit en verloren deze wedstrijd bij de ‘buren over de Ringvaart’ met 2-1. Aanstaande zaterdag 18 februari een echte dorpsderby. RKDES 1 krijgt FC Aalsmeer 1 op bezoek aan de Wim Kandreef in Kudelstaart. De wedstrijd begint om 14.30 uur en beide teams hopen natuurlijk op veel support langs de lijn.

FC Aalsmeer zondag vertrok afgelopen 12 februari naar Delft om te voetballen tegen de studenten van Taurus. Wellicht hadden de studenten voetballers een zware avond achter de rug en was de motivatie niet bij alle leden even hoog, feit was in ieder geval dat Aalsmeer oppermachtig was. FCA kreeg weliswaar twee tegendoelpunten, maar wist er zelf zes te maken. Eindstand in Delft dus 2-6 voor Aalsmeer. Aanstaande zondag 19 februari is HOV/DJSR 1 uit Rotterdam de tegenstander van FC Aalsmeer. De wedstrijd is thuis aan de Beethovenlaan en begint om 14.00 uur. Bezoekers/fans zijn van harte welkom.

Foto: www.kicksfotos.nl (FC Aalsmeer zaterdag in actie tegen ASC)