Voetbal: Ruime zege FCA zondag op Van Nispen

Aalsmeer – Er is afgelopen weekend weer volop gevoetbald en met wisselende resultaten. FC Aalsmeer zaterdag was 24 maart op bezoek bij CSW in Wilnis. Een groep trouwe supporters was meegereisd om deze wedstrijd bij de ‘buren’ bij te wonen en natuurlijk de Aalsmeerse voetballers aan te moedigen. De rust gingen de ploegen in met 1-0 voor Wilnis, maar wat zou de tweede helft brengen? Wel 1 doelpunt voor Aalsmeer, maar CSW wist nog 2 keer te scoren. Eindstand: 3-1 voor Wilnis. Helaas verlies voor FCA.

De zondagvoetballers van FC Aalsmeer hebben er voor gezorgd dat er wel feest gevierd kon worden. Op 25 maart kwam Van Nispen op bezoek en deze ploeg had het zwaar tegen het heel goed spelende Aalsmeer. De bezoekers werden naar huis gestuurd met een nederlaag van liefst 4-0. Vreugde alom bij Aalsmeer en bij de vele supporters.

RKDES Kudelstaart wachtte zondag de uitwedstrijd tegen Warmunda. De ploegen waren aan elkaar gewaagd en wisten beiden twee keer te scoren. Eindstand 2-2. Een beetje een teleurstelling voor de voetballers van RKDES, die hoog in de poule staan en kans maken op een hoge eindscore dit seizoen. Volgend weekend nieuwe ronden en dus nieuwe kansen. Het seizoen is nog niet klaar…

Foto: www.kicksfotos.nl. Een heel ruime overwinning voor FCA zondag: 4-0.