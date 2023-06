Voetbal: Final League voor meiden bij FCA

Aalsmeer – De KNVB en ING introduceren iets nieuws: Final League. Een spannend en gezellig slottoernooi voor alle voetballende meiden in de MO13, MO15, MO17 en MO20 competitie. En het echt goede nieuws: FC Aalsmeer is toernooilocatie voor de allereerste editie van deze Final League. Op zaterdag 10 juni zullen in totaal zo’n 45.000 meiden de Final League spelen bij verenigingen door het hele land. Dertien teams uit de regio bezoeken FC Aalsmeer voor hun Final League. Een dag met veel wedstrijden, maar ook doel schieten, latje trap en voetvolley. FC Aalsmeer maakt er een echte topdag van, dus kom gezellig langs om de vereniging en meidenvoetbal te ontdekken.

De competitieopzet voor meiden onder 13 tot en met onder 20 is vanaf dit seizoen gewijzigd. Er wordt gespeeld in vier fasen, waarbij de laatste een afsluitend toernooi is: de Final League. Omdat iedere speelster een podium verdient om te laten zien en doen wat zij kan! Met de Final League bieden KNVB en ING voetbalmeiden dit podium. Kom aanstaande zaterdag een kijkje nemen op het sportpark van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan 120 en kom de meiden aanmoedigen of probeer een van de activiteiten uit. De wedstrijden starten om 10.00 uur en rond 14.30 uur is het toernooi ten einde.