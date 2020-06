Voedselbank houdt bij AH winkelinzameling

Aalsmeer – De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart zou deze week bij Albert Heijn op het Praamplein een winkelinzameling houden. Vanwege de coronamaatregelen vindt het bestuur het niet verantwoord om vrijwilligers urenlang hiervoor in de winkel te laten staan. Daarom is in overleg met AH besloten tot een onbemensde winkelinzameling.

Van dinsdag 9 tot en met donderdag 11 juni is in de supermarkt een stelling ingericht met hierop alle artikelen die de Voedselbank nodig heeft voor haar klanten. Bezoekers kunnen één of meerdere artikelen meenemen en deze afrekenen bij de kassa. Nabij de kassa’s staan kratten waar de donaties ingedaan kunnen worden.

De Voedselbank Aalsmeer en Kudelstaart heeft de spullen hard nodig. Er wordt door de crisis een stijging van het aantal klanten verwacht. Het bestuur en de vrijwilligers hopen op een fantastische opbrengst van deze speciale actie. Doet u/jij ook mee? Help en steun elkaar!