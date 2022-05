VM zoekt spelers en een keeper voor Jong Dames 1 en Dames 1!

Mijdrecht – Voor seizoen 2022-2023 zoekt HVM Jong Dames 1 en Dames 1 spelers en een keeper met toewijding en bereidheid om ervoor te gaan. Wij zoeken enthousiaste dames die ons jonge talentvolle team met een leeftijd van rond de twintig willen aanvullen. HVM is een gezellige en ambitieuze club die beschikt over twee velden, waarvan een waterveld. Zondag doelstelling is alle seniorenteams tegelijk thuis te laten spelen en er een gezellige dag van te maken. Alle seniorenteams trainen twee keer in de week waarvan vrijdag een vaste trainingsdag is voor alle seniorenteams. Dames 1 hoopt aan het eind van de competitie te promoveren naar de derde klasse. Jong Dames 1 speelt nu in de tweede klasse.

Heb je interesse of ken je iemand die geïnteresseerd is, meld je dan nu aan en stuur een e-mail naar tc-algemeen@hvmijdrecht.nl met de volgende informatie:

1. Naam

2. Geboortedatum

3. E-mail adres

4. Telefoonnummer

5. Waar speel je nu / heb je gespeeld?

Neem ook een kijkje op het Instagram account van Dames 1: @hvm.dames1