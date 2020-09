VLTV verwelkomt 500e lid op nieuwste padelbaan

Vinkeveen – Vandaag viert de Vinkeveense Lawn Tennis Vereniging de komst van haar 500e lid. In het bijzijn van Wethouder Rein Kroon werd Casper van Beers verwelkomt. Ook is hiermee de derde padelbaan officieel geopend. Padel is de snelst groeiende sport van Nederland. De ideale combinatie van tennis en squash in een kooi wordt wereldwijd steeds populairder. De VLTV heeft vorig jaar twee padelbanen aangelegd, maar al snel bleek de interesse vanuit de hele regio groot en de capaciteit te klein. Veel (oud)-tennissers, voetballers en squashers hebben de afgelopen tijd kennis gemaakt met deze dynamische sport en komen in groten getale naar de VLTV om te spelen. Ook oud-jeugdleden van de VLTV die tennis vaarwel hebben gezegd, zijn terug in Vinkeveen voor het spectaculaire padel. Zij stappen in op hoog niveau en kunnen concurreren met de Nederlandse (sub-)top. Daarom kon een derde baan niet uitblijven en is de Westbaan nu een feit.

Casper

Casper van Beers is als 500e lid zeer enthousiast dat padel in de regio is: ”Zelf woon ik in Mijdrecht en heb ik in mijn jeugd op hoog niveau getennist. Toen wat vrienden uit Vinkeveen mij attendeerden op padel op de VLTV, ben ik met hen gaan spelen. Ik was meteen enthousiast! Na een paar keer uitproberen ben ik zomerlid geworden en heb ik meegedaan met de Clubkampioenschappen. Hier heb ik leuke mensen leren kennen, die mij direct hebben gevraagd om bij hun in het KNLTB-najaars competitieteam te komen. Om daaraan mee te doen moet je lid worden van de vereniging en zo werd ik toevallig lid nummer 500!”

Blij

Voorzitter Joost Berentzen is ontzettend blij met de aanleg van de derde padelbaan: ”Sinds padel op de VLTV is, heeft de club echt een nieuwe impuls gekregen. De afgelopen tien jaar is het ledenaantal elk jaar gedaald. Door de nieuwe padelbanen hebben we voor het eerst weer een stijgende lijn te pakken in de ledenaantallen. Dit zijn vooral padelleden, maar ook oud-tennissers komen terug door de sfeer op de club en de combinatie tussen twee sporten. Op de Clubkampioenschappen hebben we kunnen zien hoe goed tennis en padel samengaan. Mensen konden in een toernooi met twee sporten meedoen en in verschillende categorieën spelen. Nieuwe leden werden tijdens het toernooi verrast door de gezelligheid bij de VLTV en de bestaande leden zijn ontzettend blij dat er weer levendigheid is op de club. Een daverend succes dus!”

Bij de VLTV is het naast lid worden voor iedereen mogelijk om een padelbaan te huren. Voor €5 per persoon per uur kan er met vier mensen op een baan gespeeld worden. Ook kunnen er rackets en ballen gehuurd worden. Meer informatie over padel op de VLTV is te vinden op www.vltv.nl/padel

v.l.n.r. Voorzitter Joost Berentzen, 500e VLTV-lid Casper van Beers en Wethouder sport Rein Kroon op de gloednieuwe Westbaan.