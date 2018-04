Uithoorn – In een woning aan de Constantijn Huygenslaan is maandagmiddag 30 april brand uitgebroken in de keuken. Oorzaak van de brand was vlam in de pan.

De brandweer was snel ter plaatse en wist het vuur vlot te blussen. De woning heeft forse schade opgelopen.

De bewoner had rook ingeademd en is ter plaatse behandeld door het ambulancepersoneel. De brandweer heeft de woning geventileerd.

Foto: VTF – Vivian Tusveld