‘Visit Aalsmeer’ bereikt online 2,6 miljoen mensen

Aalsmeer – Het voorbije jaar was anders dan anders. Waar bloemendorp Aalsmeer in normale tijden toeristen en recreanten verwelkomt, bleef het nu stil bij de bekende trekpleisters. De maatregelen troffen vooral de winkels en de toerisme-, horeca- en recreatiesector. Toch hebben miljoenen mensen in 2020, via Visit Aalsmeer, digitaal kunnen genieten van wat Aalsmeer te bieden heeft. Daarnaast hebben veel Aalsmeerders leren waarderen dat wat je van dichtbij haalt (ook) fijn kan zijn.

“Trots”

Wethouder recreatie en toerisme Robert van Rijn: “Ik ben trots op de bereikte resultaten die hoofdzakelijk met online promotiecampagnes tot stand zijn gekomen. Om de ondernemers te ondersteunen hebben we Visit Aalsmeer gelijk ingezet op Koop Meer Lokaal. Ik zie dat deze initiatieven hun vruchten afwerpen. Zodra het weer kan, verwelkom ik graag iedereen in ons mooie Aalsmeer.”

Online kanalen

Visit Aalsmeer zette in 2020 vol in op de online mediakanalen om de connectie met bezoekers én inwoners te verstevigen. Op Facebook, Twitter, Instagram en de website VisitAalsmeer.nl was zichtbaar hoe mooi Aalsmeer is. Er werden veel mooie beelden gedeeld van zonsopkomst tot zonsondergang, watersporters in alle weersomstandigheden, de prachtige watertoren, weidse vergezichten vanaf de toren en de bloemensector zoals die alleen in Aalsmeer te zien is. Hiermee genereerde Visit Aalsmeer in 2020 een bereik van 2,6 miljoen mensen en 4,8 miljoen weergaven op de online kanalen. Door gebruik van de hashtag #VisitAalsmeer droegen veel mensen bij aan de groei van de online mediakanalen van Visit Aalsmeer en daarmee ook aan de bekendheid van Aalsmeer.

Foto: Varen tussen de eilanden op de Westeinder. Foto: Joyce Goverde