Virtueel Zorg en Zekerheid Circuit – 1e Zilveren Turfrun

Regio – Wie regelmatig in de Mijdrechtse polders loopt ziet vele enthousiaste mensen hun rondje hardlopen of wandelen. Beweeg, is een veel gehoord advies als je lekker in je vel wilt zitten. Thuiswerkers van alle leeftijden lopen hard, wandelen of zijn hiermee begonnen. Atletiek Vereniging De Veenlopers in Mijdrecht biedt de mogelijkheid om deze sportieve activiteiten verder te ontwikkelen. Een gezellige vereniging die zich in deze weken voorbereidt om de training weer te hervatten zodra dit verantwoord is.

De eerste 3 van totaal 8 lopen zijn inmiddels gesloten. De 4e , Uithoorns Mooiste de Loop, sluit af op 7 februari. In hetzelfde weekend, op 6 februari, kun je 2 weken lang je eigen parcours lopen in de 5e loop de “1e Zilveren Turfrun”.

Uniek concept

Er is een uniek concept beschikbaar voor hardlopers en wandelaars, het “Virtuele ZZ Circuit”. Hoe gaat dit ‘lopen’?

Je loopt binnen een periode van 2 weken op een door jou zelf gekozen plaats en tijdstip de gekozen afstand. Niet nodig om je woonplaats te verlaten.

Je kiest je eigen parcours. Ditmaal zonder ‘Dweilorkest’ langs de route.

Je loopt je nog inschrijven voor de onderstaande lopen.

Een speciale App is hiervoor beschikbaar.

Inschrijven. Zie de website www.zorgenzekerheidcircuit.nl . Hier vindt je alle informatie over het Virtueel ZZ Circuit.

kosten

Deelnamekosten per loop zijn slechts € 3,00. Voor dat kleine bedrag kun je de App gebruiken en ontvang je na de loop een unieke medaille. Lopers en wandelaars zijn welkom. Inschrijven kan op de circuitwebsite. Het maximum aantal deelnemers per loop is 500. Dus meld je snel aan, want vol=vol.

In de periode van jan. t/m mei 2021 staan de volgende lopen op de loopagenda van het Virtueel ZZ Circuit.

Uithoorns Mooiste 24/1 – 7/2 2021

1e De Zilveren Turfrun 7/2 – 21/2 2021

VoorschotenLoop 7/3 – 21/3 2021

Braassemloop 21/3 – 4/4 2021

Omloop van Noordwijkerhout 18/4 – 2/5 2021