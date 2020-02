VIOS MusicKidz 2020 zit er weer op

Mijdrecht – Na twintig leuke en intensieve weken zit het MusicKidz seizoen van 2020 er helaas weer op. Dit jaar deden negen kinderen mee aan het MusicKidz programma waar kinderen in twintig gratis lessen kennismaken met het maken van muziek. Dit seizoen waren er vijf slagwerkers, twee trombonisten, een saxofonist en een trompettist. Afgelopen vrijdag 14 februari was voor hen de laatste keer, en deze was niet voor niks. De Kidz hadden er alles aan gedaan om zoveel mogelijk familie en bekenden mee te nemen naar clubgebouw De Notenkraker om te laten zien en horen waar zij de afgelopen maanden hard voor hebben geoefend. Na een snelle generale repetitie werden de schermen opengezet tussen zaal en kantine en zat daar voor de Kidz hun eerste grote publiek.

Marcheren

Na het eerste gezamenlijke nummer “Marcheren” was het de beurt aan saxofoniste Gemma om helemaal alleen een nummer te spelen, waar zij samen met docent Esther hard op geoefend had. Hierna werd er nogmaals gezamenlijk een nummer gespeeld, dit maal “Au clair de la lune”. Na dit nummer was het de beurt aan trompettist Siem om samen met docent Jessica te laten horen waar zij al die weken aan gewerkt hadden. Vervolgens werd er weer met de hele groep een nummer gespeeld, dit was het nummer “Slimme secties”, waar alle secties (slagwerk, koper- en houtblazers) een solo in hadden.

Slagwerk

Hierna was het de beurt aan de slagwerkgroep, bestaande uit de dames Lena en Alinda en de heren Liam, Tjerk en Melle. Zij speelden onder begeleiding van een van hun docenten, Tim, een door hun zelf geschreven nummer genaamd DrumKidz. Als afsluiter was er nog Damian die samen met zijn docent Rachelle nog een nummer op trombone speelde, dit nummer zou eigenlijk met collega trombonist Luuk gespeeld worden maar door ziekte kon hij helaas niet aanwezig zijn. Na een groot applaus van alle aanwezigen speelden de Kidz nog een keer het nummer “Marcheren” waarna iedereen zijn/haar diploma kreeg en nog eens door voorzitter John Mayenburg werd uitgenodigd voor de Seizoenpresentatie van VIOS op 18 april 2020. Namens alle docenten, Esther, Fabiënne, Jessica, Marinda en Tim willen wij alle MusicKidz bedanken voor een prachtig seizoen en hopelijk tot snel bij VIOS!