Vijfde Lichtjesloop in Uithoorn weer een groot succes

Uithoorn – Kinderen met lichtjes in het haar, honden met een verlichte halsband en wandelaars met kleurrijke lichtsabels verzamelden vrijdagavond voor het gemeentehuis voor de Lichtjesloop. Het was gezellig druk en iedereen had weer moeite gedaan om lichtjes mee te dragen. Bij één van de kraampjes konden deelnemers zich inschrijven. Dit jaar waren er minder inschrijvingen vooraf en kwamen veel mensen spontaan langs. Wellicht hadden ze de weersverwachting afgewacht en die was gunstig. De hele route kon zonder een spatje regen gelopen worden. Bij het inschrijven mochten mensen een formulier invullen om kans te maken op een verzorgde high tea.

Wethouder José de Robles gaf het startschot en de wandelaars konden achter de bakfiets met muziek aan lopen. De bakfiets had even moeite om de brug richting het Zijdelmeer op te komen, maar verder verliep de tocht zonder problemen. De lange stoet met lichtjes over de Boterdijk was een prachtig gezicht. Een gezinnetje had het vorig jaar gezien en de kinderen konden niet wachten om dit jaar mee te doen. “Ze vroegen elke dag of het al zover was,” vertelde hun moeder lachend. Met de jongste in de bolderkar begonnen ze vol goede moed aan de tocht. Een ander gezin kwam uit Aalsmeer om mee te lopen. “Ik dacht dat is leuk voor mijn nichtje, maar haar moeder en oma wilden ook gezellig meelopen.”

Verbinding

Sommige deelnemers liepen voor het eerst, terwijl anderen geen enkele keer hadden overgeslagen. Dit jaar was het al de vijfde editie van de Lichtjesloop die wordt georganiseerd door ‘Uithoorn voor Elkaar’. Het doel is verbinding, kennismaken met elkaar door een gesprekje aan te knopen met een medewandelaar. Hier en daar gebeurde dat ook, maar de meesten liepen toch met hun eigen gezelschap. Een grootvader liep samen met zijn kleindochter en ook dat kan verbinding genoemd worden. Sommige mensen hadden hun hond meegenomen. De beroemdste hond van Uithoorn, Idéfix, kwam wel een kijkje nemen met zijn baas Martin Dekker, maar ze liepen niet mee met de wandeltocht. Onderweg hadden bewoners van het Zijdelveld langs de route lichtjes aangestoken en zwaaiden naar de wandelaars.

Prijs

Zo tegen acht uur kwamen de laatste wandelaars terug bij het gemeentehuis. De kinderen kregen een mandarijn en wat limonade of water bij de lachende waterdruppelmascotte en anderen konden een kopje koffie of theedrinken. Daarna werden er twee prijzen uitgereikt voor de mooist verlichte deelnemers. Alexandra en haar tienjarige dochter Taissya in hun kleurrijke outfits kregen een waardebon. Ze hadden niet verwacht dat ze zouden winnen en waren erg blij met hun prijs. Ook de negenjarige Avani die samen met een vriendinnetje had meegelopen, ontving een waardebon. Ze droeg een masker over haar ogen en had overal lichtjes zelfs in de vlechten in het haar. Net als Taissya deed ze voor het eerst mee. Hopelijk sluiten ze volgend jaar weer aan.

Enthousiast

De reacties na afloop waren allemaal enthousiast. De wandelaars vonden het gezellig en leuk om mee te doen. De organisatie kan weer terugkijken op een geslaagd evenement.