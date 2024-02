Vijfde korenfestival met shantykoor De Brulboeien

Kudelstaart – Op zondag 10 maart organiseert shanty- en zeemanskoor De Brulboeien voor de vijfde maal een korenfestival in het Dorpshuis van Kudelstaart. Het festival begint om 14.00 uur en duurt tot 17.30 uur. De Brulboeien werd 15 jaar geleden opgericht en het koor is inmiddels een begrip in Aalsmeer en omgeving. Het koor bestaat uit 28 zangers en 2 accordeonisten, heeft uitsluitend shanty- en zeemansliederen op het repertoire en treedt regelmatig op in verzorgingshuizen, bij jubilea, verjaardagen en festivals.

Bruine Zeelen

Dit jaar zijn shantygroep Bruine Zeelen uit Zaandam en popkoor Simply the Best uit Alphen aan den Rijn door De Brulboeien uitgenodigd om samen het festival tot een succes te maken. Alle koren zullen twee keer 25 minuten optreden. Het festival zal worden afgesloten met een samenzang van de drie koren waarbij ook het publiek een steentje mag bijdragen. Shantygroep Bruine Zeelen is in de winter van 1995 opgericht door enkele leden van watersportvereniging Bruynzeel in Zaandam. Zij besloten om in de wintermaanden in plaats van onderhoud aan boten zich bezig te gaan houden met het zingen van in hoofdzaak traditionele shanty liederen. Dit koor bestaat uit 10 zangers en 5 muzikanten.

Simply the Best

Popkoor Simply the Best is in 2016 opgericht en is een gemengd koor voor ouderen en bestaat op dit moment uit 39 leden. Het repertoire bestaat uit gezellige Nederlands- en Engelstalige liederen, maar ook klassieke songs en musicalliedjes maken deel uit van het repertoire. Het koor treedt regelmatig op in zorgcentra en op korenfestivals. Het belooft weer een gezellige muzikale middag te worden in dorpshuis ’t Podium. De zaal is open vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis, al wordt voor een tegemoetkoming in de kosten een vrijwillige bijdrage zeker op prijs gesteld.