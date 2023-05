FC Aalsmeer: Vijf nieuwe clubscheidsrechters

Aalsmeer – Een wedstrijd zonder scheidsrechter dat kan eigenlijk niet. Er moet iemand in het veld staan die leiding geeft aan de 22 spelers/speelsters. Voetbalvereniging FC Aalsmeer heeft een aardige poule van mensen die graag een wedstrijd willen fluiten of voor de jeugd of voor seniorenteams. Echter, nooit genoeg voor een weekend om alle wedstrijden ingevuld te krijgen. Daarom is FC Aalsmeer begonnen met een pupillen-opleiding voor alle spelers en speelsters van O15. Na de opleiding met succes te hebben afgerond zijn ze bevoegd om wedstrijden te fluiten op half veld. Zo zijn er nu een aantal jeugdspelers die dit traject gevolgd hebben en nu zover zijn dat zij de volgende stap wilden gaan maken: fluiten op een groot veld met elf tegen elf. Hiervoor kunnen clubs zich aanmelden bij de KNVB die dan de cursus Clubscheidsrechter komt verzorgen. Zo geschiedde ook bij FC Aalsmeer.

Afgelopen februari was de eerste cursusavond van totaal vier waarbij alle spelregels en praktisch gedeeltes (waar staat een scheidsrechter en hoe loopt hij of zij in het veld) besproken worden en tot slot het fluiten van vier wedstrijden in de competitie bij de eigen club. Een pittig traject, maar uiteindelijk een mooi resultaat.

Afgelopen dinsdag 16 mei was de laatste cursusavond, gelijk het eindexamen doen, en horen of je geslaagd bent, en zelf kan gaan fluiten! Ze waren niet nerveus de Aalsmeerse jongens, Brian, Rocco, David, Bryan en Mark, maar aan de gezichten te zien was er wel enige spanning te merken. Cursusleider Ivo begon de avond met een aantal theorie vragen die gezamenlijk werden behandeld, vervolgens vragen in groepjes, en uiteindelijk ging een ieder apart zitten en kreeg tien vragen als examen om te beantwoorden. Nadat alles was ingeleverd en nagekeken door Ivo, bleek dat alle cursisten waren geslaagd. Gefeliciteerd!

Foto: De nieuwe scheidsrechters met hun diploma, vergezeld door hun begeleiders tijdens de cursus, TonMai Prent en Ton Meijer.