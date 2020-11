Vierde plaats UNITY op Junior Songfestival

Aalsmeer – Afgelopen zondag 29 november was de finale van het Junior Eurovisie Songfestival. Voor Aalsmeer was deze 18e editie speciaal, want een eigen inwoonster ging de strijd aan met elf andere landen. Maud Noordam uit Aalsmeer mocht met haar drie vriendinnen Naomi, Jayda en Demi de eer van Nederland verdedigen. De vier vormen de groep UNITY en trakteerden het publiek op het vrolijke lied ‘Best Friends’.

Helaas, hoe leuk het optreden ook was en hoe goed de meiden gepresteerd hebben, geen hoogste eer. UNITY is met 132 punten op de vierde plaats geëindigd. Het Junior Songfestival is gewonnen door Valentina uit Frankrijk met het nummer ‘J’imagine’. Het leverde de Franse zangeres liefst 200 punten op.

Het Junior Songfestival zou plaatsvinden in Polen, maar vanwege het coronavirus mochten de deelnemers niet afreizen naar Polen. De presentatie was wel vanuit Polen en ieder land presenteerde vanaf eigen bodem fantastische shows.

De meiden van UNITY hebben genoten van de show en kijken met veel plezier terug op deze spannende avond. En stoppen met zingen doen Maud, Naomi, Jayda en Demi niet hoor. De vier vriendinnen blijven gezellig bij elkaar komen én samen zingen!

Foto: Chantal Antonides