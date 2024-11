Vier jubilarissen bij Brandweer Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen vrijdagavond 8 november heeft de jaarlijkse korpsavond van de Brandweer Aalsmeer plaats gevonden. Tijdens deze avond wordt teruggeblikt op het afgelopen jaar, worden jubilarissen gehuldigd en worden de bevorderingen en diploma’s uitgereikt. De aanwezigen werden welkom geheten door voorzitter Anko Thijssen van de Aalsmeerse Brandweer Vereniging. Hierna werd het woord genomen door sectormanager Wilfred van Randwijk die samen met de commandant Tijs van Lieshout in een speech het afgelopen jaar heeft geëvalueerd en vooruitkeek naar belangrijke gebeurtenissen die de brandweer te wachten staat.

Uitdagingen

Als laatste was het woord aan burgemeester Gido Oude Kotte die de aanwezigen meenam naar de uitdagingen die de gemeente voor zich heeft en die zeker zijn weerslag gaan hebben voor de brandweer. Dit jaar had het korps Aalsmeer zeven promoties en vier jubilarissen waarvoor de medailles, strepen en diploma’s door commandant Tijs van Lieshout, clustermanager Remco Terpstra, sectormanager Wilfred van Randwijk en burgemeester Gido Oude Kotte werden uitgereikt.

Jubilarissen

Paul Hoek is 20 jaar in dienst en heeft hiervoor de brandweermedaille 20 jarig dienstverband en de vrijwilligersmedaille plus jaarteken ontvangen. Stefan Verbeek is 15 jaar in dienst en heeft hiervoor de vrijwilligersmedaille plus jaarteken uitgereikt gekregen. Nick Cornelissen en Anco Pothuizen zijn 12,5 jaar in dienst en zijn hiervoor bedankt met de brandweermedaille voor 12,5-jarig dienstverband. Geheel volgens traditie heeft het bestuur voor leden van de vereniging die hun jubileum vieren een speech voorbereid welke op ludieke wijze door Anko Thijssen werden voorgedragen, waarbij vooral de roast van collega Nick Cornelissen voor menig lachsalvo zorgde.

Promoties

Coen van der Wal is gepromoveerd naar Brandmeester. Jan de Bruin, Jan Willem Hansen, Reno Geelkerken en Maurice Zandvliet zijn gepromoveerd naar senior manschap. Borre Combeé en Jurriaan Mulder zijn gepromoveerd naar manschap. Ook een woorden van dank waren er voor oud-clustermanager Maarten Kemper en ondersteunster Antoinette Lübbe-Hegge die beiden voor hun inzet een mooie bos bloemen kregen. Al met al een geslaagde avond waarbij ook de waardering voor alle vrijwilligers van kazerne Aalsmeer niet mag ontbreken. Het korps is altijd op zoek naar vrijwilligers. Dus, interesse? Aanmelden kan per mail: kazerne-aalsmeer@brandweeraa.nl, via telefoonnummer 0297-326959 of kom langs bij de kazerne aan de Zwarteweg 77.

Foto: Brandweermedaille voor Paul Hoek voor 20-jarig dienstverband. Foto: aangeleverd