Videoclub Aalsmeer winnaar Cinefleur Filmfestival

Aalsmeer – Zondag 5 januari werd een gedenkwaardige dag voor de filmers uit Aalsmeer. Tijdens de 47ste editie van het Cinefleur filmfestival, dat werd gehouden in het fraaie De Muze Kunsttheater in Noordwijk, behaalde de videoclub Aalsmeer met de ingezonden combinatie van de speelfilm ‘Buddy’, de documentaire ‘Zaansch Bord’ en de sfeerfilm ‘Winter’ de meeste punten. Een spannende eindscore van maar liefst 668 tegen de 665 punten van Videogroep Close-Up uit Haarlem die tweede werd.

Cinefleur is een filmfestival waarin vier filmclubs, afkomstig uit een stad of dorp die iets met bollen of bloementeelt te maken heeft, met elkaar de strijd aangaan. Deelnemende filmclubs naast Aalsmeer waren de Leidse Video en Smalfilm Liga, AMFI’66 uit Hillegom en Close Up uit Haarlem. De organiserende vereniging was dit jaar de Noordwijkse film- en Videoclub.

De nieuw benoemde voorzitter Henk Westerhof van Videoclub Aalsmeer mocht uit handen van organisatie voorzitter Ben Teeninga de fraaie, door beeldend kunstenaar Corrie Ammelaar ontworpen, wisseltrofee in ontvangst nemen. Het organisatiestokje voor het Cinefleur filmfestival 2024 zal worden opgepakt door de filmclub AMFI’66 uit Hillegom.