3e Veteranendag in Aalsmeer

Aalsmeer – Aanstaande zaterdag 2 juni organiseert de Veteranencommissie van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer op verzoek van de gemeente voor de derde keer een bijzondere dag voor Aalsmeerse veteranen en voor inwoners. Deze lokale Veteranendag is een eerbetoon aan wat veteranen voor de vrede en veiligheid in Nederland en elders hebben betekend. Daarnaast is deze dag een kans voor inwoners om een blik te werpen in de wereld van Defensie. Het motto van deze veteranendag is dan ook ‘Duik in de wereld van onze militairen’.

Ontvangst

Om 13.00 uur heet burgemeester Jeroen Nobel de Aalsmeerse veteranen en hun ‘thuisfront’ welkom in de Burgerzaal van het gemeentehuis. Daarna zij er toespraken van hoofddirecteur Personeel Defensie schout-bij-nacht Peter Reesink en de Arabist en kapitein-tolk Thomas Milo.

Activiteiten

Rond 14.30 uur starten activiteiten in het centrum van Aalsmeer. Op het Raadhuisplein presenteren diverse onderdelen van de Nederlandse Krijgsmacht zich aan het publiek met demonstraties en zijn uiteraard militaire voertuigen van dichtbij te bewonderen. Er zijn infostands over werken bij Defensie, vredesmissies, het Veteraneninstituut, Hulphond Nederland en nog veel meer. In de Zijdstraat is een parade van oude legervoertuigen van Keep Them Rolling. Wie wil mag instappen voor een korte rondrit door het dorp. Optredens van de Hucksters en de RemBand met muziek uit de Veteranen Top 50 en foodtrucks zorgen voor gezelligheid. Iedereen is van harte welkom.

Foto: Links Johan van de Coolwijk junior, erewacht tijdens de 4 mei Herdenking in 2017 in Oosteinde.

Foto: Arjen Vos Fotografie