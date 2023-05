Veteranendag Aalsmeer in teken van waardering

Aalsmeer – Ter ere van de in Aalsmeer en Kudelstaart woonachtige veteranen en hun ‘thuisfront’ organiseren de gemeente Aalsmeer en het Veteranencomité van Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer op zaterdag 3 juni Veteranendag Aalsmeer 2023. Met deze speciale dag bedankt en eert de Gemeente Aalsmeer haar veteranen voor hun inzet in dienst van de vrede, nu en in het verleden. Veteranen zijn alle (oud-)militairen met de Nederlandse nationaliteit die het Koninkrijk dienden in oorlogsomstandigheden of daarmee vergelijkbare situaties, zoals internationale vredesmissies.

Aalsmeer telt op dit moment 106 bij het Veteraneninstituut geregistreerde veteranen: vijftien procent is boven de 70 waarvan vier zelfs ouder dan 90. De oudste is 97 jaar oud! Ruim de helft van de Aalsmeerse veteranen is tussen de 50 en de 70 jaar oud. Zo’n vijf procent is jonger dan 30. Negen veteranen zijn nog in actieve dienst.

De Veteranendag Aalsmeer 2023 in het Raadhuis staat geheel in het teken van waardering en erkenning, maar ook van ontmoeting en saamhorigheid. Er is een interessant programma samengesteld. Zo krijgen de veteranen niet alleen een smakelijke Blauwe Hap voorgeschoteld maar is er ook live muziek van singersongwriter NinaLynn & Janos Koolen en een lezing van maatpakkenontwerper Rick Moorman, House of men. Hij heeft het motto ‘Erkenning door herkenning’ vertaald in een nieuw ontwerp van het veteranenpak. Op boeiende wijze zal Rick alles vertellen over de historie daarvan en het effect van kleding. Korte toespraken van burgemeester Gido Oude Kotte en een vertegenwoordiger van Defensie maken de middag extra betekenisvol.

Alle veteranen hebben een persoonlijke uitnodiging gehad. Alleen zij kunnen zich aanmelden bij Paul Jensen, voorzitter van het Veteranencomité Aalsmeer, via 06-40375402 of per e-mail naar vaaalsmeer@gmail.com.