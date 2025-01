Verrassende winnaars Koppeldriebandentoernooi

De Hoef – Vrijdag 17 en zaterdag 18 januari is in De Springbok in De Hoef het traditionele Hans van Eijk Koppeldriebanden toernooi gespeeld. Dit toernooi draagt de naam van de medeoprichter van Biljartclub de Hoef, een man die én biljarten én de gezelligheid die bij deze kroegsport hoort op een geweldige manier heeft vertegenwoordigd.

In totaal waren 24 koppels ingedeeld in zes poules van vier. Alleen de winnaars van elke poule gingen door naar de kwartfinale. Op vrijdag was het in elke poule ongemeen spannend. Na twee ronden waren er nog veel koppels die kans hadden om door te gaan. Uiteindelijk wonnen Paul Schuurman/Herman Turkenburg hun poule nipt door een goede laatste partij en John van Dam/Rik van Zanten hun poule door een net iets beter carambole percentage dan Hans Bak/Nico van Soeren. Sander Raadschelders/Bart Peek was het winnende koppel in hun poule door een beter onderling resultaat in de partij tegen Johan Breur/Peter Rewijk.

Ook in de zaterdagpoules was de spanning tot de laatste ronde om te snijden op de overmacht van Jan van Doorn en Arijan Cornelissen in hun poule na. Zij wonnen alle drie de partijen. Jos Lugtigheid en Jan van Veen gingen door op basis van een beter carambolepercentage dan het koppel Bert Loogman/Ray Kramer. Op het centre court speelden Rick Honing met Collin Baars in de laatste partij gelijk tegen Henk Doornekamp en Theo Valentijn. Daardoor eindigden deze koppels beide met 5 punten en een 100% carambole percentage. De organisatie besloot een beslissingswedstijd te laten spelen. Rick en Collin wonnen die partij, Henk en Theo kwamen slechts een carambole tekort.

Finalewedstrijden

In de drie kwartfinales wonnen Rick en Collin hun wedstrijd weer, net als Jan van Doorn/Arijan Cornelissen en Sander Raadschelders/Bart Peek. Het koppel Jos Lugtigheid/Jan van Veen ging als beste verliezer ook door naar de halve finale. Verrassend genoeg wonnen Jos en Jan die halvefinalepartij tegen het tot dan toe ongenaakbare koppel Jan van Doorn/Arijan Cornelissen. In de andere halvefinalepartij waren Sander en Bart duidelijk beter op dreef dan Rick en Collin. Er volgde een finale tussen de koppels Jos Lugtigheid/Jan van Veen en Sander Raadschelders/Bart Peek. Het bleef daarin lang spannend, maar de ervaring van de senioren Jos en Jan gaven de doorslag. Jos had in alle voorgaande partijen de meeste caramboles gemaakt, in de finale was Jan van Veen niet te stoppen. De ene na de andere carambole toverde hij uit zijn keu. En dan te bedenken dat zowel Jan als Jos de laatste jaren behoorlijk gesukkeld hebben met hun gezondheid. Iedereen gunde hen dan ook deze titel. Organisator Hero Janzing en voorzitter Hen Kandelaar spraken hun dank uit naar de deelnemers en bediening.

Jan van Veen (links) en Jos Lugtigheid met in hun midden Conny, weduwe van Hans van Eijk. Zij is elke editie aanwezig om de prijzen uit te reiken. Foto: aangeleverd.