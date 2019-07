Verrassende exposities in Flower Art Museum

Aalsmeer – Twee heel verschillende tentoonstellingen, die toch goed bij elkaar aansluiten. Dat kan gezegd worden van de exposities ‘Flora Botanica’ en ‘Bees, bugs & butterflies’ in het Flower Art Museum. Afgelopen weekend werden ze geopend door natuurschrijver Caspar Janssen. In zijn openingsspeech verbond Janssen de eeuwenoude kunst van het (botanisch) weergeven van planten met de insecten die door deze planten worden aangetrokken. Zelf heeft hij op zijn Amsterdamse balkon een plantenweelde gecreëerd die vele kleine beestjes aantrekt, waarover hij regelmatig publiceert in de Volkskrant. Bloemen en insecten hebben elkaar nodig en dit gegeven draagt ertoe bij dat de tentoonstellingen in het museum een logisch geheel vormen.

‘Flora Botanica’

De expositie ‘Flora Botanica’ is ontstaan door een samenwerking van het museum met de Vereniging van Botanisch Kunstenaars Nederland. Deze vereniging streeft een hoge kwaliteit na en herbergt enkele van de beste botanische tekenaars en schilders die Nederland rijk is. Bij botanisch tekenen worden planten zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven, deze kunstvorm is dan nauw verbonden met de wetenschap. Door kleurnuances en compositie geeft de kunstenaar toch een eigen draai aan het werk. In het Flower Art Museum zijn maar liefst 72 werken te zien van in totaal meer dan twintig verschillende kunstenaars.

Kevers van straatafval

De andere tentoonstelling, ‘Bees, bugs & butterflies’, toont de creatieve uitspattingen van elf verschillende kunstenaars. Deze tentoonstelling is meer dan alleen mooie plaatjes en objecten, maar is ook een boodschap. Door insecten letterlijk in de schijnwerper te zetten vragen de kunstenaars aandacht voor de ‘kleine helden’ van de natuur, die onmisbaar zijn voor een goed werkend ecosysteem maar bedreigd worden door onder andere het grootschalige gebruik van pesticiden en de verstedelijking van het landschap. De gepresenteerde kunst is zeer verrassend; zo zijn er kevers gemaakt van straatafval, reuzespinnen, handgebreide sprinkhanen en ‘farmaceutische’ vlinders.

Beide tentoonstellingen lopen tot en met 29 september en zijn vanaf heden elke vrijdag, zaterdag en zondag te bezoeken van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is 5,50 euro, kinderen tot en met 14 jaar gratis en Museumkaarthouders krijgen 50% korting. Groepen kunnen op afspraak een rondleiding boeken, ook doordeweeks of ’s avonds. Meer informatie: www.flowerartmuseum.nl. Het museum bevindt zich aan de Kudelstaartseweg 1, tegenover de watertoren.

Foto: Spinnenweb van handgeschept papier door Lenie Voortman. Foto Wieneke van Rossum.