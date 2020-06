Vernieuwde Albert Heijn Kudelstaart open

Kudelstaart – Vandaag, woensdag 10 juni, is Albert Heijn in Kudelstaart weer open gegaan. De winkel van de ondernemersfamilie Weernekers is flink verbouwd en is nu twee keer zo groot als eerst. Ook heeft de supermarkt het nieuwste winkelconcept van Albert Heijn. Klanten vinden er een veel ruimer assortiment aan verse producten, zoals groente, fruit, kant-en-klaarmaaltijden, brood, banket, vleeswaren, kazen en borrelhapjes. Het afrekenen verloopt sneller met zelfscankassa’s.

De winkel is zeer ruim van opzet. De gangpaden zijn breed en de afdelingen overzichtelijk ingericht. Supermarktmanager Stefan Scholten en zijn medewerkers kregen meteen na heropening al veel complimenten. “Onze klanten vinden de winkel prachtig geworden. We horen alleen maar positieve geluiden en daar zijn we erg blij mee.”

Vers

Meteen al bij binnenkomst van de vernieuwde Albert Heijn word je verrast met een wereld van verse groente en fruit. Met ‘dry misting’, een fijne verneveling van water, blijft alles langer vers. Gemakkelijk kiezen voor vers, gezond en lekker eten kan er altijd, mede dankzij een brede selectie verspakketten en kant-en-klaarmaaltijden. Het assortiment van de bakkerij is groot en gevarieerd. Er zijn taarten, gebakjes, koek en chocolade. Uit de oven komt heerlijk geurend brood. Voor ontbijt, lunch en borrel is er een extra groot aanbod aan vleeswaren, kaas, worsten, tapas, olijven, salades en andere borrelhapjes.

Zelfscan

De winkel is voorzien van de nieuwste technische snufjes. Overal hangen grote beeldschermen met informatie over lekkere seizoensproducten en verrassende recepten. Met elektronische schapkaartjes kan sneller worden ingespeeld op veranderingen in het assortiment. “Ook is er nu zelfscan waardoor het afrekenen een stuk sneller gaat”, vertelt Stefan Scholten. “Met de handscanner of de mobiele telefoon scan je al tijdens het winkelen de producten of je scant de boodschappen in één keer bij de zelfscankassa. Afrekenen bij de gewone kassa blijft uiteraard mogelijk.”

Advies RIVM

Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk te beperken zijn er plexiglas schermen bij de kassa’s. Ook mag er maximaal één klant per 10 vierkante meter in de winkel aanwezig zijn en is het gebruik van een winkelwagen verplicht. Albert Heijn doet een dringend beroep op klanten om zoveel als mogelijk gebruik te maken van zelfscan en de boodschappen met pin of mobiele telefoon af te rekenen. Stefan Scholten: “Zo beperken we hand-op-hand contact, in lijn met het advies van het RIVM”. Meer informatie over genomen maatregelen en de nieuwste updates staat op www.ah.nl/samen. Albert Heijn aan de Einsteinstraat 103 is open van maandag tot en met zaterdag van 7.00 tot 22.00 uur, zondag van 8.00 tot 22.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl