Vernielingen aangericht bij de kinderboerderij

Aalsmeer – In de nacht van vrijdag 11 op zaterdag 12 augustus heeft kinderboerderij Boerenvreugd ongewenst bezoek gehad. De nachtelijke bezoekers hebben vernielingen aangericht op het terrein van de boerderij. Er is onder andere schade aan de hooiberg ontstaan. Een buit gemaakte hooibaal lijkt verderop in het Hornmeerpark in de brand gestoken.

“Je moet er niet aan denken wat er had kunnen gebeuren als het vuur was overgeslagen naar de bomen en struiken in het park”, aldus een van de bestuursleden. Het bestuur heeft contact opgenomen met de politie en de beelden van de beveiligingscamera’s zullen worden terug gekeken. De vernielingen gezien of meer informatie? De politie hoort het graag via 0900-8844 of bel M (anoniem): 0800-7000.