Verkoopexpositie voor Alzheimeronderzoek

Mijdrecht – Van 14 tot en met 23 november is er in de galerie van KunstRondeVenen een expositie ingericht met beelden van de Vinkeveense kunstenaar Laura Ruhé en met aquarellen van haar aan Alzheimer overleden broer Nol van der Neut. Een deel van de opbrengst van verkocht werk van Nol gaat naar de Alzheimer Stichting voor onderzoek naar de ziekte. De expositie is te bezoeken op donderdag, vrijdag en zaterdag van 12 tot 16 uur, in De Lindeboom 3 in Mijdrecht.

Vergeten verleden

Deze bijzondere expositie staat in het teken van de ziekte Alzheimer. Nol van der Neut studeerde aan de kunstacademie en werkte als grafisch ontwerper en aquarellist. Hij is aan Alzheimer overleden. Op het laatst wist hij van zijn eigen kunstwerken niet dat hij ze zelf had gemaakt. Daarom heeft Laura de expositie als thema ‘Vergeten verleden’ meegegeven.

Nol heeft prachtig werk nagelaten. Zijn twee zoons, vriendin Henny en zus Laura Ruhé willen hem in deze expositie nog een keer postuum eren, waarin ook Laura, lid van KunstRondeVenen, haar beelden toont. Van het verkochte werk van Nol gaat een deel van de opbrengst naar de Alzheimer Stichting, voor nader onderzoek naar de oorzaken van deze vorm van dementie en de ontwikkeling van geneesmiddelen tegen deze ziekte. Dit onderzoek is dringend noodzakelijk; zeker nu bekend is dat één op de vijf Nederlanders aan dementie zal lijden.

Beelden

Laura Ruhé heeft al vaker met haar beeldhouwwerken aan exposities deelgenomen bij KunstRondeVenen, maar ook in andere verbanden en op andere plaatsen buiten de regio. De sculpturen zijn van een ongekende schoonheid, evenals de aquarellen van Nol van der Neut. Deze combinatie maakt een bezoek aan de galerie meer dan waard. Laura zal je graag ontvangen en het werk toelichten.

Voor meer informatie over KunstRondeVenen en de aangesloten kunstenaars kun je terecht op www.kunstrondevenen.nl en op de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

