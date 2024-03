Verkoopdag Historische Tuin groot succes

Aalsmeer – De jaarlijkse verkoopdag vond afgelopen zaterdag 23 maart plaats bij de Historische Tuin en aan de uitnodiging om tegen schappelijke prijzen planten, boompjes en struiken van goede kwaliteit te komen kopen, was massaal gehoor gegeven. Gelijk vanaf de aanvangstijd stroomden de eerste bezoekers binnen en werden direct de klaarstaande kruiwagens ter hand genomen om de aankopen in te kunnen zetten.

De nog al eens gemaakte opmerking ‘kijken, kijken, maar niet kopen’ ging deze dag niet op, absoluut niet zelfs. Natuurlijk waren er kijkers, maar de meesten kwamen gericht om groen te kopen om de tuin of het terras te verfraaien. Met kruiwagens vol planten en struiken werd door menigeen vrolijk de gang naar de auto gemaakt. Ook fietstassen werden zwaar beladen me groen. Nog even een bosje seringen mee voor de gezelligheid in huis bleek eveneens in trek. Rond het middaguur moest zelfs al ‘uitverkocht’ medegedeeld worden. Gelukkig was er wel een ruime voorraad aan onder andere seringenstruiken, fruitboompjes en kleurige bloeiers als geraniums en begonia’s. Ook de wat latere klanten werden in deze dus niet teleurgesteld.

Voor de vrijwilligers en medewerkers van de Tuin was het een dagje flink ‘aanpoten’, maar allen hebben zich prima vermaakt en kijken trots terug op een succesvolle verkoopdag. Er was slecht weer voorspeld, maar de weergoden waren goed gezind, wel een koud windje, maar de zon liet zich regelmatig zien. Vast veel kopers zijn direct de tuin ingegaan om hun aankopen een plaatsje te geven. Aanstaande zaterdag 30 maart is de start van het seizoen en is de Historische Tuin weer iedere dinsdag tot en met zondag (ook op eerste en tweede Paasdag) geopend van 10.00 tot 16.30 uur. Ingang via de Nico Borgmanbrug bij het Praamplein.

Foto’s: www.kicksfotos.nl