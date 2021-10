VERKOOP BOEK DE ONTMOETINGEN WERPT ZIJN VRUCHTEN AF

Uithoorn – De Kwakel – Opbrengsten uit de verkoop van het boek Ontmoetingen in poëzie en proza Uithoorn & De Kwakel konden afgelopen week worden gedoneerd. Het gaat mondjesmaat maar alle beetjes helpen en zo kon de opbrengst overgemaakt worden naar Help ons helpen 0297 en Voedselbank Uithoorn. Blij verrast met de donatie heeft Patries Gerrits bij AH Jos van den Berg extra inkopen kunnen doen. De Voedselbank heeft van de donatie onder meer fruit ingekocht bij de Goudreinet op Zijdelwaardplein. Eigenaar Taeke Peereboom schonk extra fruit zodat ook de Voedselbank met een volle kofferbak vertrok. Ontmoetingen in poëzie en proza Uithoorn & De Kwakel is een unieke verzameling gedichten en verhalen geschreven door Uithoornaars en Kwakelaars. Leuk om te hebben en nog leuker om te geven. Wat het boek leuk maakt zijn de belevenissen, ervaringen, impressies en een stuk geschiedenis die gedeeld worden.

Er zijn nog genoeg boeken te koop om genoemde organisaties te kunnen ondersteunen. Het boek kost 15 euro en de opbrengst gaat volledig naar de Voedselbank en Help ons helpen 0297.

Bij de ingang van de Jumbo op Zijdelwaardplein staat een banner om via de QR-code het boek te bestellen. Bij AH Jos van den Berg op het Amstelplein staat er ook een. Uiteraard is het boek verkrijgbaar bij Bruna en The Readshop.