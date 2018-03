Verkiezing beste Starter en Onderneming 2018

Aalsmeer – De inschrijving voor de Verkiezing van de Onderneming en Starter van het Jaar gaat weer van start. De datum van de Finaleavond in Studio’s Aalsmeer is op 2 november 2018. De voorronde zal plaatsvinden in september. Wethouder Economische Zaken Ad Verburg: “De Verkiezing Onderneming en Starter van het Jaar geeft nog meer aandacht en waardering voor een kleine 3.000 bedrijven in Aalsmeer. Deze hoge bedrijfsdichtheid is overigens een unicum in Nederland. Dat er onder Aalsmeerse ondernemers meer behoefte is aan netwerken bleek tijdens de eerder drukbezochte netwerkbijeenkomsten tijdens de Onderneming van het Jaar verkiezingen de afgelopen jaren.”

Innovatief en duurzaam

Bij de categorie Onderneming van het Jaar zullen de criteria in ieder geval zijn: Innovatief, duurzaam, ondernemerschap en blijk van lokale betrokkenheid. Bij de categorie Starter van het Jaar zal, naast het ondernemerschap, gelet worden op de criteria: innovatief, groei en marktpotentie. De nominaties voor ondernemingen en starters van het jaar kunnen door de ondernemers zelf gedaan worden, maar ook door inwoners of andere bedrijven of organisaties uit de Gemeente Aalsmeer. Aanmelden kan via het emailadres info@ondernemendaalsmeer.nl.

Jury

De werkgroep Onderneming van het Jaar zal dan de onderneming benaderen om te verzoeken mee te doen. Uit de groep ondernemers die zich heeft opgegeven, zal door de jury tijdens de voorronde in september drie ondernemers per categorie worden geselecteerd. Deze geselecteerde ondernemers zullen allen bezocht worden door de jury. Hierna zal de jury in beraad gaan en één van hen als winnaar uitkiezen. De aanmelding van bedrijven en starters kan tot 15 mei 2018.

Drie keer beste in Provincie

De winnaars worden voorgedragen bij de Verkiezing Onderneming van het jaar van de Provincie Noord-Holland waar Aalsmeerse bedrijven de afgelopen 5 jaar al drie keer winnaar waren.