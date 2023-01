Verkeerd gestalde fietsen en fietswrakken aangepakt

Mijdrecht – De mogelijkheid om fietswrakken en zogenaamde ‘weesfietsen’ op te ruimen wordt vergroot. Dat heeft het college van B en W nui besloten. Tot nu toe mochten wrakken en weesfietsen alleen worden verwijderd op een aantal specifiek aangewezen plekken. Het college heeft nu besloten het hele grondgebied van de gemeente aan te wijzen als gebied waar deze fietsen mogen worden weggehaald. Ook heeft het college meer plekken aangewezen waar verkeerd gestalde fietsen – fietsen buiten de fietsenrekken – kunnen worden verwijderd.

Fietswrakken en weesfietsen (fietsen die lange tijd niet zijn gebruikt en die er nog goed uitzien) zijn inwoners een doorn in het oog. De gemeente krijgt regelmatig de vraag of deze weggehaald kunnen worden. Ze ontsieren het straatbeeld en houden fietsparkeerplekken lange tijd bezet. Het verwijderen van fietsen is echter aan strikte regels gebonden. Ze mogen alleen – onder voorwaarden – van een aantal specifiek aangewezen plekken worden verwijderd. Houdt de gemeente zich daar niet aan, dan beschouwt de rechter dit al snel als diefstal.

20 fietsen verwijderd bij halte

Wethouder Anja Vijselaar (Mobiliteit): “Veel inwoners storen zich terecht aan fietsen zonder zadel of met gebogen of helemaal geen wielen. Maar ook aan fietsen waar niets mis mee lijkt, maar die al maanden op dezelfde plek in de fietsenstalling staan. Op sommige plaatsen, zoals bij het station in Abcoude en de bushalte Mijdrecht-Centrum, kunnen we deze fietsen verwijderen. Bij de bushalte hebben we recent 20 weesfietsen en wrakken weggehaald. Verwijderen op andere plaatsen in de gemeente mochten we tot nu toe nog niet. Als college hebben we besloten de hele gemeente aan te wijzen als gebied waar wrakken en weesfietsen kunnen worden weggehaald. Inwoners die fietswrakken of weesfietsen zien kunnen dit melden via het mailadres boa@derondevenen.nl. Onze gemeentelijke boa’s gaan dan kijken en treden op wanneer dit noodzakelijk is. Ook hebben we meer plekken aangewezen waar we, na eerst te hebben gewaarschuwd, verkeerd gestalde fietsen kunnen verwijderen.’’

Eigenaar eerst gewaarschuwd

De gemeente verwijdert de wrakken en weesfietsen niet zomaar. Deze fietsen krijgen eerst een label om het stuur. Daarop staat dat eigenaren een aantal weken de tijd krijgen om hun tweewieler te verwijderen. Voor wrakken geldt een termijn van 8 dagen en voor weesfietsen 4 weken. Als de gemeente de fietsen verwijdert, worden ze ook nog 13 weken opgeslagen. De eigenaar heeft ook dan nog de gelegenheid om zijn eigendom op te halen.

Foto bijschrift: En dit moet het gaan worden