Vergadering Vlieghinder Westeindergebied

Kudelstaart – Op donderdag 31 mei organiseert de vereniging Vlieghinder Westeindergebied haar eerste algemene ledenvergadering. Belangstellenden zijn van harte welkom vanaf 20.00 in het Dorpshuis van Kudelstaart. Aanmelden voor komst naar de vergadering kan per mail: vliegtuighinder@gmail.com.

De agenda voor deze eerste samenkomst is in de maak. Eventueel gewenste agendapunten kunnen per mail ingebracht worden.

Van veel leden heeft de vereniging overigens nog niet de adresgegevens ontvangen, deze ziet de club graag alsnog per mail tegemoet. Voorzitter Jeroen Verbeek: “Het is van belang om een correct ledenbestand op te bouwen, zodat we als vereniging beslagen ten ijs komen, bijvoorbeeld in het geval van een toekomstig hinderbelevingsonderzoek.”

Nieuwe leden

Verbeek vervolgt: “Inmiddels hebben reeds meer dan 125 leden zich aangemeld en wat mij betreft is het einddoel nog niet in zicht. Ik wil jullie dan ook verzoeken om buurtbewoners en kennissen te wijzen op het bestaan van onze vereniging, zodat zij zich kunnen aanmelden.” Aanmeldingen dienen te worden gemaild aan: vliegtuighinder@gmail.com Graag ook naam, adres en telefoonnummer vermelden. De eenmalige bijdrage is 5 euro en dit bedrag kan overgemaakt worden naar NL10RABO0328346039.

Vacatures

De vereniging heeft nog een aantal openstaande vacature en zoekt geschikte kandidaten voor het secretariaat en het penningmeesterschap en er wordt een website beheerder gezocht. Geïnteresseerden kunnen een mail sturen. Voorzitter Jeroen Verbeek van vereniging Vliegtuighinder Westeindergebied hoopt op 31 mei vele leden en belangstellenden welkom te mogen heten.