Vera Keessen (11) nieuwe kinderburgemeester

Aalsmeer – Uit 19 kandidaten die graag kinderburgemeester van Aalsmeer wilden worden, is Vera Keessen van de Jozefschool gekozen. Vera is 11 jaar en zit komend schooljaar in groep 8. Eén van haar belangrijke punten wordt het bespreekbaar maken van armoede. Alle kandidaten presenteerden zich met hun plannen voor een jury bestaande uit burgemeester Gido Oude Kotte, de huidige kinderburgemeester Stan van Kessel, Manon Zwart jongerenwerker van gro-up Buurtwerk en een communicatieadviseur van de gemeente. In de raadzaal werden ze op hun voorzitterskwaliteiten beoordeeld door gemeenteraadsleden Sissi Mijwaart (VVD) en Sybrand de Vries (D66) en een aantal leden van de kinderraad.

Allemaal winnaars

Alhoewel er maar één kinderburgemeester is gekozen, vindt burgemeester Oude Kotte iedere kandidaat een winnaar. “Iedereen die zich hier heeft gepresenteerd, heeft in elk geval zichzelf overwonnen”, zei de burgemeester in overvolle raadzaal. “Want ga er maar aanstaan: je zit tegenover vier mensen die je aankijken als jij jouw verhaal gaat vertellen. Dan moet je al sterk in je schoenen staan en dat deden jullie allemaal. Ouders, verzorgers, opa’s en oma’s die hier aanwezig zijn, wees alsjeblieft heel erg trots op wat ze hier hebben laten zien.”

Keten komt later

Vera wil armoede bespreekbaar maken en strijden voor een schone buurt. Vorig jaar heeft ze er met het schrijven van een brief naar de burgemeester voor gezorgd dat een zebrapad is aangelegd in de Ophelialaan. Hoewel nu bekend is gemaakt dat Vera de nieuwe kinderburgemeester is, blijft Stan nog in functie tot de raadsvergadering van donderdag 13 juli. Dan wordt Vera officieel benoemd en krijgt ze van Stan de keten omgehangen die hoort bij de functie van kinderburgemeester. Wie de nieuwe leden van de kinderraad worden, wordt voor de zomervakantie bekend.

Foto: Vera Keessen met links huidig kinderburgemeester Stan van Kessel en rechts burgemeester Gido Oude Kotte. Foto: Gemeente Aalsmeer