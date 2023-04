Veilingmeesters: “Supertrio in de maak”

Kudelstaart – “Het komt dit jaar gewoon nog niet zo goed uit”, zegt Dick Venema die wacht op een medische ingreep. Daardoor moet hij op 13 mei afzien van zijn taak als een van de twee veilingmeesters van Kudelstaart voor Kudelstaart. Zijn plaats wordt overgenomen door Ronald Stolwijk die naast Gert Ubink de circa driehonderd kavels bij opbod zal verkopen. Met Dick volgend jaar er weer bij, zal de druk op de organisatie worden verlicht. “Zo koersen we af op een supertrio”, ziet bestuurslid Eppo Buskermolen van de stichting Kudelstaart voor Kudelstaart.

Vrijwilligers

De twintigste editie van de veiling is bij uitstek een plek van verbinden tussen jong en oud, man en vrouw, lokaal en internationaal, gehuwd en single. Tientallen vrijwilligers helpen de veilingmeesters om de avond soepel te laten verlopen en zorgen ervoor dat aan het eind van de avond de gekochte kavels klaar staan om mee naar huis te nemen.

Burgemeester

Bij die verdeling van goederen en diensten over de kavels, heeft Eppo met een team rekening gehouden met verschillende doelgroepen op verschillende momenten: “We beginnen vroeg om 20.00 uur met focus op jonge gezinnen waarbij kinderen speelgoed wordt aangeboden, maar ook fikse aantallen moederdag-ontbijten of babyshowers.” Tegen het midden van de avond komen meer luxe goederen onder de hamer en echt heel bijzondere kavels, zoals het inhuren van burgemeester Gido Oude Kotte. “Dat is een topkavel, een van de hoogtepunten van de veiling”, weten de veilingmeesters.

Gezelligheid

Naarmate de avond vordert kan het zomaar steeds gezelliger worden. “Het is een van de taken van de veilingmeesters om de sfeer te proeven”, zegt Gert Ubink. Collega Ronald Stolwijk stipt nog even aan dat de veilingmeesters onafhankelijk staan van het veilingbestuur: “Dat hebben we vooraf laten weten, is ook een goede taakverdeling.” Beiden kennen ze een groot deel van het aanwezige publiek en ze zien het als een spelletje om dat publiek er fysiek bij te betrekken. “Dat doen we zeker ook met twee mystery-kavels, dan weet men niet wat men koopt, maar wel dat het bieden bij honderd euro begint.”

Gert en Ronald hebben nog een boodschap voor heel Kudelstaart. “Iedereen is van harte welkom bij de veiling Kudelstaart voor Kudelstaart. Zaterdag 13 mei vanaf 20.00 uur in Dorpshuis ’t Podium. De toegang is gratis.”

Foto vlnr: Ronald Stolwijk, Gert Ubink en Eppo Buskermolen.