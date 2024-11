Veiling voor Sportpark Rijsenhout daverend succes!

Rijsenhout – Op zondag 3 november vond er in de Anna’s Hoeve in Rijsenhout een veiling plaats voor Sportpark Rijsenhout waarvan de opbrengst bestemd is voor de inrichting van het nieuwe clubhuis aan het Konnetlaantje. Dit clubhuis wordt vanaf 2025 het gezamenlijk onderkomen van voetbalvereniging SCW, Tennisvereniging Rijsenhout en IJsclub de Blauwe Beugel. De eigenaren van de Anna’s Hoeve, Jan en Renata Ravenstijn, hadden speciaal voor deze veiling de Anna’s Hoeve nog eenmaal als horeca gelegenheid opengesteld en dat bleek een schot in de roos.

Veilingmeester Gideon Schoof trapte voor de 200 bezoekers om klokslag 14.00 uur af met een inleidend praatje over de positieve ontwikkelingen in Rijsenhout en de hernieuwde levensvatbaarheid van het dorp vanwege onder andere de komst van nieuwe woningen en het nieuwe sportpark. Daarna ging het helemaal los. In een uitbundige en feestelijke sfeer veilde Schoof in vier uur tijd 126 kavels, van paling tot elektrische fietsen en van kaas tot voetbalkaartjes in Engeland. Zelfs Pink Sint (Mike Multi) werd van stal gehaald om het publiek te vermaken en aan te zetten tot kopen.

Opbrengst enorme opsteker

Toen alle stofwolken waren opgetrokken en de rekenmeesters hun werk hadden gedaan bleek dat deze middag het onwaarschijnlijke bedrag van 65.795,- euro had opgeleverd. Een enorme opsteker voor het sportpark en voor Rijsenhout. “Grote dank aan iedereen die heeft geholpen om deze veiling mogelijk te maken”, aldus de Veiling commissie Sportpark Rijsenhout.

Foto: Veilingmeester Gideon Schoof met de veilingcommissie en Sinterklaas. Op de foto ontbreekt commissielid Wimco v/d Burgt. Foto: www.kicksfotos.nl