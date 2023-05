Veiling Kudelstaart vol verrassende kavels

Kudelstaart – De veiling Kudelstaart voor Kudelstaart krijgt na drie jaar geen veiling (door corona) op zaterdag 13 mei een verrassend vervolg. De twintigste veiling heeft een gevarieerd aanbond, verdeeld over 300 kavels. Zo heeft elke kavel, naast interessante artikelen, diensten en meer, ook de toevoeging van bloemen en planten en dat een dag voor Moederdag. Ook in deze editie opvallende kavels, wat te denken van een geborduurd wandkleed van priestergewaden, gemaakt door vrijwilligers van de St. Jan Geboorte.

Naast veel tuinplanten ook vijf kubieke meter grond of zand van Loonbedrijf Arthur Bon en er kan geboden worden op boottochten, ritjes in een cabriolet, kwaliteitswijnen en een heuse Kudelstaartse bierkist van Topslijterij van Lammeren. Een prachtige kavel is geschonken door Ton en Wil van de Velt van Afas Software. Naast een rondleiding door het kantorencomplex bestaat deze uit een diner en de theatervoorstelling ‘14’ over het leven van voetballegende Johan Cruijff. Rond half elf kan er geboden worden op de diensten van burgemeester Guido Oude Kotte, hij zal zelf ook aanwezig zijn.

Volgende week 11 mei komt de volledige lijst van 300 kavels in de Nieuwe Meerbode te staan. De Veiling Kudelstaart voor Kudelstaart op zaterdag 13 mei begint om 20.00 uur in dorpshuis ‘t Podium aan de Kudelstaartseweg.