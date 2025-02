Veilige ontsluiting voor nieuwbouwwijk Aan het Spoor door trap en hellingbaan

Mijdrecht – Met de aanleg van een trap en hellingbaan is een veilige ontsluiting voor voetgangers van en naar de wijk Aan het Spoor gerealiseerd. In 2024 startte de werkzaamheden op de dijk. Nu de werkzaamheden zijn afgerond, is het voor bewoners van de wijk makkelijker en veiliger om de wijk in en uit te gaan. Met de hellingbaan is dit ook voor mindervaliden en bijvoorbeeld mensen met kinderwagens het geval.

De woningen in deze nieuwe wijk zijn al even opgeleverd. Het enige wat nog ontbrak, was een goede en veilige ontsluiting voor voetgangers van en naar het centrum van Mijdrecht en richting Bozenhoven. Dit laatste is nu dus gerealiseerd.

Aanleg trap en hellingbaan Rondweg afgerond

In het verlengde van het zebrapad op de Rondweg, is een hellingbaan en trap aangelegd. Deze sluiten aan op het voetpad op de dijk langs de Ringvaart. Met de aanleg is het voor iedereen mogelijk om op makkelijker en veiliger van de Spoorwijk naar het centrum te lopen – en vice versa. De hellingbaan is geschikt voor mindervaliden die bijvoorbeeld gebruikmaken van een rollator of een scootmobiel, maar ook handig voor mensen met een kinderwagen. De bereikbaarheid van de wijk is voor voetgangers verbeterd en veiliger geworden. Zij hoeven niet meer over het fietspad te lopen.

Bewoners van de wijk, toevallige voorbijgangers en Aannemersbedrijf A. van Ooijen & zn. B.V. bewonderde afgelopen donderdag 20 februari het eindresultaat. Ook wethoudster Anja Vijselaar (wegen) was daarbij aanwezig: “Het is heel fijn dat we de inwoners van de wijk deze ontsluiting hebben kunnen bieden. Voor hen en hun bezoekers is het nu een stuk makkelijker en veiliger om de wijk in en uit te wandelen. En ook voor mindervaliden of mensen met kinderwagens is het goed begaanbaar. Een relatief kleine ontwikkeling, met grote impact voor de betrokkenen.”

Bewoners wijk Aan het Spoor, voorbijgangers, aannemersbedrijf A. van Ooijen & zn. B.V. en wethoudster Anja Vijselaar bewonderen eindresultaat. Foto: aangeleverd.