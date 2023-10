Veenmolen Wilnis kan gerepareerd worden￼

Wilnis – De Veenmolen in Wilnis draait al een langere tijd niet. Dit was vanwege problemen met de lasnaden en de roeden. Hier was geld voor nodig. Door verschillende acties en financiële steun van de provincie en gemeente is nu voldoende geld opgehaald.

Molens hebben twee roeden, die samen de basis vormen voor het wiekenkruis. Die roeden bestaan uit aan elkaar gelaste delen. Tijdens het draaien en malen komen er grote krachten te staan op het wiekenkruis. Het is daarom ontzettend belangrijk dat de constructie van de wieken veilig is.

De molenaar en de stichting Wilnisser Veenmolen zijn provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen en uiteraard ook alle fondsen, sponsoren en particulieren die dit geld bij elkaar hebben gebracht, bijzonder dankbaar. Dankzij al deze inzet is het benodigde bedrag opgehaald. De lasnaden en de roeden kunnen hierdoor worden gerepareerd. Dit betekent dat de molen in de toekomst weer kan draaien.

De molen is wel iedere zaterdag geopend, de molen draait alleen nog niet. Het is mogelijk om meel, pannenkoekenmix en andere producten te kopen. Bestellingen kunt u van tevoren doorgeven via veenmolenwilnis@gmail.com. Let op: pinnen is niet mogelijk in de molenwinkel. Kijk voor meer informatie en alle producten op de website www.deveenmolen.nl.

Er zijn ook verschillende fietsroutes waar de Veenmolen onderdeel van uitmaakt. Deze routes kunt u vinden op de website van Utrechts Landschap.