Veelzijdige expositie bij KunstRondeVenen

Mijdrecht – Van 31 oktober tot en met 9 november biedt de galerie van KunstRondeVenen, De Lindeboom 3 in Mijdrecht een breed aanbod aan kunstwerken. Er zijn aquarellen, pasteltekeningen, keramiek, glasobjecten en sieraden van keramiek te bewonderen. Je kunt de expositie bezoeken van donderdag tot en met zaterdag van 12 tot 16 uur.

Hetty Vermeulen

Hetty Vermeulen begon als tiener al -in navolging van haar ouders- met het maken van wandkleden, aquarellen en werken met pastelkrijt. Van 1981 tot 1984 volgde zij de lerarenopleiding Textiele Werkvormen. Tijdens haar werk als leerkracht nam zij deel aan vele creatieve workshops in verschillende technieken, maar toen de kinderen het huis uit waren, kon ze pas echt losgaan met haar passie om te creëren. Hetty ging beeldhouwen, volgde workshops in druktechnieken en sloot zich aan bij Atelier de Kromme Mijdrecht om zich meer toe te leggen op het schilderen. De laatste jaren legt zij de nadruk op het maken van handgevormde werken van keramiek en sieraden. In deze expositie toont Hetty realistische en abstracte aquarellen, pastelwerk, keramiek en sieraden van keramiek. Meer werk van Hetty is te zien op: https://hettyvermeulen.exto.nl

Wilma Meijer

Wilma Meijer werkt met glas en klei. In deze expositie laat zij glazen objecten zien. De werken zijn ontstaan door fusen, het versmelten van lagen glas, en deze worden soms daarna vervormd, wat slumpen wordt genoemd. Er is ook werk te zien dat is geboetseerd en daarna in glas is gesmolten. Ook laat zij keramiek zien. Raku gestookt en zaagsel gestookt. Dat soort werk maakt zij in Noord-Frankrijk. Wilma heeft haar opleiding gehad aan de Academie voor Beeldende Vorming in Amersfoort. Zij is daar in 1975 afgestuurd in keramiek en vrije vormgeving.

Meer informatie over KunstRondeVenen en over de aangesloten kunstenaars vind je op www.kunstrondevenen.nl of de Facebook-pagina van de kunstenaarsvereniging.

