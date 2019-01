Uithoorn – Dinsdag 22 januari ’s avonds 2 ambulances, Traumateam, drie politieauto’s en Brandweer Uithoorn gealarmeerd voor slechts een auto die een

stuk de berm in was gegleden door de sneeuwresten. Nadat een automobilist getankt had en het tankstation uitreed, gleed de wagen uit de bocht en belanden in de berm. Hulpdiensten rukte massaal uit, maar de bestuurder kwam op eigen kracht ,flink geschrokken, maar ongeschonden, zijn auto uit. (foto Jan Uithol)