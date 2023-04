Veel te doen in april in Aalsmeer Centrum

Aalsmeer – Er wordt de komende periode van alles georganiseerd in Aalsmeer Centrum. Aanstaande zaterdag 8 april wordt Pasen gevierd met een speurtocht voor de kinderen en optredens van een heus Paashazenorkest. En volgende week zaterdag 15 april kan op het Molenplein genoten worden van leuke modeshows om 13.00 en 15.00 uur en kinderen kunnen zich vermaken op het springkussen en bij de spelletjes. Veertien ondernemers (kleding, lingerie, schoenen en brillen) doen mee aan de modeshows, die worden gepresenteerd door Devon Donovan. De zanger staat tevens garant voor swingende optredens. Er zijn deze dag ook leuke fashioncheques te winnen.

Lentebok en Koningsdag

In het weekend van 22 en 23 april houdt de horeca een lentebockbiertocht en op Koningsdag is het weer gezellig in de Zijdstraat met de vrijmarkt en op het Raadhuisplein in de middag bij de spelletjes van het Oranjecomité Aalsmeer.

Geraniummarkt en braderie

Noteer ook alvast 13 mei, dan wordt de Geraniummarkt met braderie weer georganiseerd. Interesse in een kraam? Mail dan naar marktpillie@gmail.com.