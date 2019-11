Veel schade na inbraak in sporthal

Uithoorn – In de nacht van zondag 10 en maandag 11 november is ingebroken in de sporthal aan de Arthur van Schendellaan. Er is geen braakschade. De dieven zijn binnen gekomen via de nooduitgang, die niet goed afgesloten bleek te zijn.

De kantine is behoorlijk over hoop gehaald. Zo is de kassa op de grond stuk gegooid en het nog aanwezige wisselgeld ontvreemd. Ook is het camerasysteem losgekoppeld en meegenomen door de daders. Er is flinke schade gemaakt.

De politie heeft de inbraak, die gepleegd is tussen kwart voor tien zondagavond en half elf maandagochtend, in onderzoek.